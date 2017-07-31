«Детская деревня SOS Кандалакша» получит президентский грант

МУРМАНСК/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества, созданный в марте 2017 года, опубликовал список победителей первого конкурса в нынешнем году.
Вчера под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко состоялось заседание Координационного комитета фонда, на котором были подведены итоги конкурсов.
Согласно опубликованным данным, всего на первый конкурс было подано более 6,5 тысяч заявок. Координационный совет признал победителями 970 проектов, которые получат финансирование. От Мурманской области было заявлено 20 проектов. Единственным победителем, по решению жюри, стало частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня SOS Кандалакша», которая получит 1,4 млн рублей.