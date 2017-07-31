У работающих пенсионеров сегодня вырастет пенсия

01 Августа 2017 года, 09:45

РОССИЯ/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – С сегодняшнего дня размер выплат для работающих пенсионеров вырастет в среднем на 200 рублей, сообщает Пенсионный фонд России. Согласно данным фонда, без обращения с заявлением о перерасчете пенсии имеют право около 14,3 млн россиян.

В ПФР отметили, что размер прибавки зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера за прошлый год (от суммы уплаченных работодателем страховых взносов и пенсионных баллов). Максимальная прибавка составляет три балла, стоимость одного балла в прошлом году составила 74 рубля 27 копеек. Для того, чтобы получить максимальную прибавку (222,81 руб.) в прошлом году нужно было иметь зарплату 19 900 рублей.