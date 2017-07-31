За нарушение прав инвалидов будут введены штрафы

01 Августа 2017 года, 10:00

РОССИЯ/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – Министерство труда подготовило проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации...», пишут «Известия». Ведомство предложило установить особые меры защиты прав потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого возраста и детей.

Корректировки должны быть внесены в закон «О защите прав потребителей» и Кодекс об административных правонарушениях. В поправках предусмотрено «введение ответственности за отказ в заключении договора или иное воспрепятствование в доступе к товарам, работам, услугам по причинам, связанным с состоянием здоровья, возрастом, ограничением жизнедеятельности потребителя».

В ведомстве подчеркнули, что «иное воспрепятствование» подразумевает под собой «отказ в обслуживании инвалидов, лиц пожилого возраста и детей». В пресс-службе также сказали, что за это нарушение предлагаются наказания по двум статьям КоАПа со штрафом 100–500 тысяч рублей для юридических лиц и 20 тысяч рублей для должностных лиц.

За игнорирование особых потребностей потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого возраста или детей при реализации товара, работы или услуги Минтруд предлагает наказывать продавцов по ст. 14.8 КоАП «Нарушение иных прав потребителей». Здесь предусмотрены штрафы до 20 тысяч рублей для юридических лиц и до 5 тысяч рублей — для должностных лиц.

Юрист адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Артем Борисов считает, что появление новой категории граждан в законе «О защите прав потребителей», наказаний за отказ им и их обман позволит проще разрешать конфликтные ситуации.

В Мурманске в начале лета женщин с детьми на инвалидных колясках не пустили в чайхану «Сумах». Сотрудника, нарушившего права детей, уволили, администрация чайханы публично извинилась. Следственный комитет возбудил уголовное дело.