Консульство Норвегии в Мурманске прекратило выдавать визы и виды на жительство

01 Августа 2017 года, 11:40

МУРМАНСК/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – Генеральное Консульство Норвегии в Мурманске больше не будет выдавать визы и виды на жительство. Теперь все заявления будут подаваться в Сервисно-визовый центр и рассматриваться Посольством Норвегии в Москве.

«Все заявления должны теперь подаваться исключительно через визовый центр. Упрощенный порядок выдачи виз для жителей Мурманской области сохраняется. Сервисный сбор в связи с дополнительной пересылкой документов в Москву увеличен не будет. Срок рассмотрения заявлений не меняется. От оплаты как сервисного, так и визового сбора по-прежнему освобождены дети до шести лет, лица с ограниченными возможностями и их сопровождающие», – рассказал консул Йорген Холтен Йоргенсен.

Он объяснил, что текущие изменения не следует рассматривать как усложняющий фактор или шаг, направленный на ухудшение взаимоотношений между странами. Консул подчеркнул, что «это произошло не только в Мурманске, и даже не только в России, а коснулось всех консульских округов». График работы Визового центра, контактная информация и размеры сервисных сборов (24 евро) при этом не меняются.

Генеральное Консульство Норвегии продолжит принимать заявления о предоставлении удостоверений жителя приграничных районов, то есть граждане Печенгского района по-прежнему будут обращаться сюда. Во всем остальном оно также будет работать в обычном режиме. Тем не менее, штат консульства сократился на пять человек.

«Мы рассчитываем, что количество заявлений на визы будет продолжать расти, а сотрудничество между странами будет развиваться и дальше, – отметил Йорген Йоргенсен. – Мы здесь, чтобы содействовать развитию отношений между структурами, людьми и организациями на разных уровнях».

Напомним, что с 15 февраля 2016 года Визовый центр Норвегии находится в том же здании, что и финский, на Карла Либкнехта, 13.