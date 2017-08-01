Онлайн регистрация на рейсы Нордавиа теперь доступна в Пулково

01 Августа 2017 года, 12:20

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа» объявила об открытии услуги онлайн-регистрации для пассажиров, вылетающих из аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге.

В компании отмечают, что новый сервис позволит значительно сэкономить время, а также самостоятельно выбрать место в салоне самолёта. Зарегистрированному пассажиру необходимо будет распечатать посадочный талон и предъявить его при прохождении спецконтроля. В случае, если пассажир путешествует с багажом, обратиться на стойку регистрации всё же придётся – нужно будет зарегистрировать багаж.

Более подробные правила онлайн-регистрации, а также список аэропортов, где действует эта услуга доступны на сайте перевозчика или по телефону +7 800 200 00 55 (звонок по России бесплатный).

«Нордавиа – региональные авиалинии» выполняет ежедневный рейс Мурманск - Санкт-Петербург.

Фото: М. Паламарчук