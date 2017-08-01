Подросток из Мурманска спас тонущую женщину в Калининграде

01 Августа 2017 года, 12:40

КАЛИНИНГРАД/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – Четырнадцатилетний мурманчанин Егор Фесенко 4 июля спас тонущую женщину в Калининграде, сообщается на сайте УМВД по Калининградской области .

Фесенко увидел, что посреди местного озера тонет женщина. Прыгнув в воду и быстро преодолев около 50 метров, подросток притянул ее к себе за руку, перекинул через себя и вместе с ней поплыл к ближайшему острову. Пострадавшую госпитализировали. Примечательно, что когда женщина начала тонуть, никто, кроме мурманчанина, не бросился ей помогать.

Подростка решено было наградить. Начальник УМВД России по Калининградской области Игорь Илларионов 28 июля лично вручил ему благодарственное письмо и наручные часы.