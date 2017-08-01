ФАС проанализирует состояние конкуренции на рынке строительства дорог

01 Августа 2017 года, 13:00

РОССИЯ/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – ФАС России начала работу по анализу состояния конкуренции на рынке строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог за 2015-2016 гг.

В этом году анализ впервые коснется рынка строительства дорог не только федерального значения, но регионального и межмуниципального уровня. Для этого центральный аппарат ФАС разработал и направил в территориальные управления антимонопольной службы методические рекомендации. Также в рамках анализа соответствующие запросы направлены в Министерство транспорта, Росавтодор и ГК «Автодор».

Напомним, в 2015 году ФАС России проводила подобный анализ в отношении рынка строительства (реконструкции) дорог федерального значения за 2013-2014 гг. Он показал тенденцию к увеличению доли крупнейших игроков на этом рынке. Тройка крупнейших подрядчиков (ПАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «ВАД» и ООО «Трансстроймеханизация») заняла по итогам 2014 года 47% рынка, тогда как аналогичный показатель 2013 года составил 34%. Напомним, ЗАО «ВАД» осуществляла реконструкцию восточно-объездной автодороги в Мурманске.

Также было установлено, что при проведении конкурсов с ограниченным участием на строительство (реконструкцию) дорог в 21,7% случаев до участия в них допускалась только одна заявка. Одна из наиболее частых причин отказа в допуске другим участникам – несоответствие их оборудования требованиям заказчика.

«Устанавливая избыточные требования к материальным ресурсам и оборудованию, которые могут быть и не связаны со строительством или несущественными для него, заказчик создает себе возможность отклонить заявки и оставить исключительно «нужного» участника закупки. Это свидетельствует о непрозрачности торгов на строительство дорог, неслучайно их победителями становятся одни и те же компании», – отметил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

В ходе анализа будут изучены данные не только о закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, концессиях и ГЧП в области дорожного строительства, но и о количестве государственных (муниципальных) заданий, работах, выполненных генподрядчиками и их субподрядчиками, а также сведения о том, на сколько снижалась цена строительства после прохождения проектной документацией экспертизы и подведения итогов торгов.

Важно отметить, что теперь будут учитываться сведения только о выполненных и оплаченных работах, что исключит погрешности подсчета из-за двойного учета работ. Итоги анализа будут подведены в четвертом квартале этого года.