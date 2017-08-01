На вылов кумжи в Мурманской области установлены ограничения

01 Августа 2017 года, 13:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – Министерство сельского хозяйства своим приказом ввело ограничения по вылову кумжи (форели) в водохранилищах Мурманской области. Приказ зарегистрирован в Минюсте ещё 23 июня 2017 года.

Приказом рекомендовано закрыть рыболовство кумжи (форели) до 31 декабря 2017 года, за исключением вылова в научно-исследовательских, контрольных, учебных, культурно-просветительских целях, а также в целях аквакультуры.

Ограничения не затрагивают любительское и спортивное рыболовство, а также области обеспечения ведения традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.