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Главная » НОВОСТИ » На вылов кумжи в Мурманской области установлены ограничения
 
 
 
 
01 Августа 2017 года, 13:18

На вылов кумжи в Мурманской области установлены ограничения


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – Министерство сельского хозяйства своим приказом ввело ограничения по вылову кумжи (форели) в водохранилищах Мурманской области. Приказ зарегистрирован в Минюсте ещё 23 июня 2017 года.

Приказом рекомендовано закрыть рыболовство кумжи (форели) до 31 декабря 2017 года, за исключением вылова в научно-исследовательских, контрольных, учебных, культурно-просветительских целях, а также в целях аквакультуры.

Ограничения не затрагивают любительское и спортивное рыболовство, а также области обеспечения ведения традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

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