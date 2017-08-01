Спасатели приостановили поиски на озёрах в Мурманске

01 Августа 2017 года, 13:40

МУРМАНСК/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – Спасатели приостановили поиски на озёрах Глубоком и Семёновском.

«Поиски приостановлены до выяснения всех обстоятельств», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе регионального МЧС. По словам представителей спасателей, на настоящий момент заявлений о пропаже людей не поступало, при первичном осмотре берегов также не были обнаружены какие-либо вещи.

Всего по данным на 31 июля в Мурманской области зарегистрировано 28 происшествий на воде, в которых пострадало 34 человека. Спасено 15 человек, девять – погибли. В настоящий момент продолжаются поиски 10 человек, в том числе – двух детей (в Кандалакше на реке Нива и Кольском заливе).

Большинство несчастных случаев на воде произошли в результате нарушения элементарных правил техники безопасности.