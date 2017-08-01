Ледокол «Капитан Драницын» вернулся в Мурманск после зимовки в порту Певек

01 Августа 2017 года, 13:57

МУРМАНСК/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – Ледокол «Капитан Драницын» вернулся в морской порт Мурманск после зимовки в морском порту Певек, сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

В январе 2017 года ледокол «Капитан Драницын» совместно с ледоколом «Адмирал Макаров» успешно провели два транспортных судна «Синегорск» и «Иоганн Махмасталь» с грузом строительных материалов в порт Певек.

Однако в связи с осложнившейся ледовой обстановкой ледокол вместе с сухогрузами был вынужден остаться в морском порту на зимовку, которая продлилась с февраля по июнь.

В период зимовки ледокол «Капитан Драницын» обеспечивал безопасную стоянку транспортных судов в порту Певек и с наступлением благоприятной ледовой обстановки вывел их из порта, успешно проведя сухогрузы до ледовой кромки в Карском море.

В морском порту Мурманск ледокол пройдет текущий плановый ремонт, по завершении которого вновь выйдет в море для выполнения новых заданий по ледокольной проводке судов в зимнюю навигацию 2017-2018 годов.