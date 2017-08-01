Аэрофлот подвёл итоги конкурса на лучшую ливрею

01 Августа 2017 года, 14:37

РОССИЯ/ 1 августа/ БИ-ПОРТ — Подведены итоги творческого конкурса «Раскрась самолет Аэрофлота», приуроченного к 95-летнему юбилею компании.

Победу в соревновании одержала Екатерина Лесик. Ее дизайн ливреи, оформленный в бело-синих тонах, стилизован под гжельские узоры.

Второе место заняла Екатерина Леухина. Она представила эскиз в цветах российского триколора, с вариацией на тему «птички» Аэрофлота на фюзеляже.

Победитель конкурса получит сертификат на два лица на перелет бизнес-классом в любой пункт маршрутной сети Аэрофлота. Кроме того, по его эскизу будет покрашен самолет Airbus A321. Обладателю второго места будет вручен сертификат на два лица на перелет экономклассом в любой пункт маршрутной сети Аэрофлота.

В рамках творческого конкурса «Раскрась самолет Аэрофлота» с 29 июня по 10 июля любой желающий мог опубликовать свой эскиз ливреи самолета на специальном сайте www.afl-paint95.ru. Пользователи сайта путем онлайн-голосования выбрали десятку финалистов. На заключительном этапе конкурса авторитетное жюри, в состав которого вошли члены Правления ПАО «Аэрофлот», определило обладателей первого и второго места.

Конкурс «Раскрась самолет Аэрофлота» проводился в честь предстоящего юбилея перевозчика – 17 марта 2018 года авиакомпании исполнится 95 лет. «Аэрофлот» выполняет три ежедневных рейса из Мурманск в Москву (аэропорт Шереметьево).