Путин подписал закон об оплате общедомовых коммунальных услуг по счётчику

РОССИЯ/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – Владимир Путин подписал закон, позволяющий собственникам жилья платить за общедомовые коммунальные услуги по счётчику, пишет «Московский комсомолец». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Этот закон вносит в российский Жилищный кодекс целый ряд изменений, касающихся порядка оплаты горячей и холодной воды, горячей воды, света, потребляемых в многоквартирном доме, а также отведения сточных вод, говорится в документе.
Отныне при наличии общедомового прибора учёта сумма указанных расходов жильцов будет пересчитываться согласно данным показаний счётчика.