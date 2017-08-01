В Мурманской области прозвучит сирена

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – На территории Мурманской области 9 августа в 10:00 будет проведена комплексная техническая проверка готовности и исправности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.
Цель мероприятия – готовность к оповещению и информированию населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий.