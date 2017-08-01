Полиция Мурманска разыскивает мурманчанку

01 Августа 2017 года, 16:53

МУРМАНСК/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – Полиция Мурманска разыскивает без вести пропавшую Анну Соловьеву 1997 года рождения.

30 июля 2017 года в 23:00 девушка ушла из дома по улице Книповича, дом 67, и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно, на связь с родственниками не выходит.

На вид ей 20-25 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы прямые светло-русые, европейский тип лица. На переносице имеется шрам, на правой руке между большим и указательным пальцем есть родинка около двух миллиметров. Девушка была одета в черную футболку, черные спортивные штаны и розовые сланцы.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Анны Соловьевой, просьба сообщить в отдел полиции №1 УМВД России по городу Мурманску по телефону 8 (8152) 40-76-10 (дежурная часть), либо в ПДД «МурманСпас» по телефонам 8-911-339-89-41, 8-911-311-70-20.