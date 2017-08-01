«Огни Мурманска» приглашают на кельтский праздник первого урожая

01 Августа 2017 года, 17:30

МУРМАНСК/ 1 августа - Уже в это воскресенье, 6 августа, на территории компании «Огни Мурманска» для горожан и жителей Мурманской области пройдёт новая программа «Ламмас — праздник первого урожая».

Вы погрузитесь в загадочную атмосферу кельтских обрядов и традиций. Будет проводиться кельтский обряд бракосочетания, мастер-класс по изготовлению символа Ламмас и чайная церемония.

Наши языческие корни уходят в те дни, когда люди жили не в городе, а большую часть продуктов, которые употребляли в пищу, выращивали своими руками. Тогда не было магазинчика в шаговой доступности, где продается пакет молока и хлеб. Тогда люди пасли коров, сами доили их, сами выращивали зерновые, из которых пекли свой хлеб. А в случае неурожая - люди голодали.

Поэтому тогда люди молились богам о хорошем урожае, чтобы можно было прожить год, и, когда плодов земли оказывалось вдоволь, устраивали большие праздники в благодарность богам.

Так почему же мы до сих пор устраиваем праздники урожая, например Ламмас, — теперь, когда покупаем продукты в магазинах и не выращиваем сами? Насколько важны такие празднества в нашей жизни? Об этом программа компании «Огни Мурманска». О том, как такие праздники позволяют нам выразить благодарность тем, кто выращивает пищу, которую можно без труда оплатить в супермаркете, и заставляют вспомнить, что не всегда это так было.

Возможно, мы не столь зависим от земли, как наши предки, но Ламмас — хорошее время, чтобы вспомнить о нашем неоплатном долге Матери-Земле и вслух сказать ей «спасибо».

Оплата программы и сбор группы на ресепшн гостиницы «Огни Мурманска». Начало программы в 14:00 на мегалитическом комплексе «Сила Севера», расположенном у отеля «Огни Мурманска». Длительность - 2 часа.

Стоимость: 500 руб. - взрослый билет, 300 руб. - дети до 12 лет (включительно).

Справки по тел. 8 (8152) 554-009.