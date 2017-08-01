Мурманск: прогноз отключений на 2 августа

01 Августа 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 1 августа - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 августа.

С 8 часов 25 июля до 24 часов 7 августа – остановка Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома

С 8 часов 26 июля до 24 часов 8 августа – полная остановка котельной «п. Роста» - 114 домов

С 8 часов 1 августа до 24 часов 3 августа – опрессовка тепловых сетей и абонентских вводов от ЦТП-171, 175 кв. - 63 дома

С 8 часов 1 августа до 24 часов 31 августа – остановка Угольной котельной – (Смирнова,16,20,22)

С 8 часов 1 августа до 24 часов 2 августа – опрессовка теплосети от Котельной «Росляково -1» ( мазут) – 67 домов

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09. 00 – 16. 00 ул. Свердлова, 40 (корп. 1, 2, 3, 4, 5)

ул. Капустина, 2, 3, 4, 5

ул. Анатолия Бредова, 17, 19, 21

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

11.00 – 13.00 ул. Бабикова, 6

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.