Рейс из Симферополя в Мурманск прибудет с задержкой

01 Августа 2017 года, 19:09

МУРМАНСК/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – Прибытие самолёта, выполняющего рейс У6-622 «Уральских авиалиний» Симферополь – Мурманск задерживается. Об этом «Би-порту» сообщили в аэропорту Мурманска.

«Предварительное время прибытия рейса в Мурманск 2 августа в 01:30. Задержка связана с поздним вылетом самолёта из аэропорта Симферополя», – сообщили в диспетчерской службе аэропорта. По расписанию – 1.08 в 22:10.

Статус рейса можно уточнить в представительстве авиакомпании, а также в справочном аэропорта по телефонам: 8 (8152) 281-331, 281-431.