Погода в регионе: на севере прохладно, на юге тепло

02 Августа 2017 года, 08:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – В День ВДВ погоду в регионе будет определять в малоградиентное барическое поле. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен дождь, гроза. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха на севере региона +12…+17º, на юге воздух прогреется до +23°.

Сегодня в Мурманске облачная с прояснениями погода, временами дождь. Атмосферное давление будет незначительно понижаться. Ветер юго-восточный, к вечеру сменит направление на север-восточный, 1-3 м/с. Воздух прогреется до +16°.

По сообщению паблика «Погода в Мурманске» Максимальная температура в этот день в Мурманске наблюдалась в 1963 году, она составила +28,5°. А минимальная – в 1948: всего +3,6°.