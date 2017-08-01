Территориальные избиркомы приступили к регистрации кандидатов

02 Августа 2017 года, 09:00

МУРМАНСК/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – Завершился приём документов для выдвижения кандидатов на выборы депутатов представительных органов власти в муниципалитетах области.

На выборах, которые пройдут в сентябре 2017 года в Ковдорском районе, ЗАТО Видяево, Териберке и довыборах в пяти муниципальных образованиях, предстоит заместить 52 депутатских мандата.

По состоянию на 1 августа документы на выдвижение предоставил 161 человек, из которых 110 было выдвинуто избирательными объединениями (по спискам), ещё 51 человек подали документы в порядке самовыдвижения. В качестве кандидатов уже зарегистрировано 74 человека. В Мурманске на три депутатских кресла подали документы 16 человек.

Окончательные списки кандидатов в депутаты будут сформированы к 9 августа 2017 года.