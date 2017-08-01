Женские ягодицы в рекламе рыболовного магазина выглядят пристойно - опрос

02 Августа 2017 года, 09:37

МУРМАНСК/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – На сайте антимонопольной службы завершилось народное голосование по определению степени пристойности рекламы магазина для рыболовов, в которой в качестве рекламного образа использовались женские ягодицы.

Голосование, продолжавшееся две недели, завершилось с результатом с почти двукратным перевесом в пользу ягодиц – 62% не посчитали этот образ непристойным (непристойность усмотрели 37%, еще 1% не смог определиться).

Теперь антимонопольной службе предстоит вынести решение относительно данной рекламы.