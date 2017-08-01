Нерадивые «землекопы» оставили без электроснабжения поселок Туманный

02 Августа 2017 года, 10:00

ТУМАННЫЙ/ 2 августа – Накануне при проведении несогласованных с энергетиками земляных работ сторонней организацией был поврежден кабель Ф-4А подстанции ПС-385 филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». В результате произошло временное отключение жилого фонда поселка Туманный.

После обнаружения места повреждения энергетики приступили к ремонтно-восстановительным работам. На время проведения работ электроснабжение поселка было обеспечено по резервной схеме.

Колэнерго вновь обращается ко всем предприятиям, планирующим вести работы в непосредственной близости от энергообъектов, с напоминанием: проведение любых действий в охранных зонах ЛЭП должно согласовываться с организацией, в чьем ведении находятся электрические сети на данной территории. В ином случае возникает реальная угроза здоровью и жизни тех, кто непосредственно осуществляет работы, а также угроза нарушения электроснабжения социально-значимых объектов, жилых домов, производственных помещений.