Samsung Pay начинает работу с картами «Мир»

02 Августа 2017 года, 10:12

РОССИЯ/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – Первыми платить со смартфонов картами «Мир» начнут владельцы телефонов, поддерживающих платежную систему Samsung Pay, рассказал «Известиям» близкий к Центробанку источник, информацию подтвердили представители двух банков из топ-50 по активам.

О том, что картой «Мир» можно будет платить с телефона, стало известно еще в прошлом году. Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay превращают телефон в виртуальную банковскую карту благодаря технологии NFC. Для оплаты покупки смартфон c NFC-чипом прикладывается к терминалу, а сумма покупки списывается с банковской карты клиента. Так же происходит и оплата по картам с бесконтактной технологией Visa PayWave и MasterCard PayPass.

По словам источника, близкого к ЦБ, первой возможность оплаты картами «Мир» со смартфонов обеспечила Samsung Pay. Он отметил, что технически эта платежная система первой подготовила всё к оплате картами «Мир» с телефонов. А с помощью Apple Pay и Android Pay картами «Мир» можно будет расплачиваться в 2018 году, — отметили банкиры.

По словам представителей НСПК, пока рано говорить о том, какой платежный сервис — Samsung Pay, Apple Pay или Android Pay — будет подключен первым. Между тем на банковском рынке интерес к таким проектам довольно высок.

«Бинбанк заинтересован в развитии бесконтактных платежей по картам «Мир», мы будем участвовать в этом, — сообщил начальник отдела мобильных сервисов Бинбанка Алексей Курзяков. — Интерес клиентов к платежам с помощью мобильных устройств очевиден, поскольку это быстрее и удобнее. А с учетом того, что карта «Мир» в перспективе будет у каждого жителя страны, развитие бесконтактных технологий необходимо и своевременно».

Сегодня участниками платежной системы «Мир» являются 384 банка, из них 132 эмитента. На 1 августа в России выпущено более 13 млн национальных карт. Количество операций по картам «Мир» с начала года выросло почти в шесть раз. По закону все граждане, получающие зарплату из бюджета, будут в обязательном порядке переведены на «Мир» до 1 июля 2018 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков