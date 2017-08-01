Ремонт лестницы на улице Полярные Зори завершится на следующей неделе

02 Августа 2017 года, 10:28

МУРМАНСК/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманске продолжаются ремонты объектов городской инфраструктуры. На улице Полярные Зори рядом с домом №30 сотрудники муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» ведут работы по обновлению пешеходной лестницы. Этот объект был включен в план ремонта в связи с обращениями горожан.

«Рабочие приступили к асфальтированию ступеней, после чего будут установлены поручни со стойками и пандус для удобного спуска с колясками, – рассказала заместитель директора УДХ Галина Бальбус. – Мы планируем завершить реконструкцию объекта на следующей неделе».

Городские власти, учитывая сложный многоуровневый рельеф города, уделяют особое внимание содержанию и ремонту уличных лестниц. Кроме того, обновляется покрытие городских тротуаров, система наружного освещения.

АГМ