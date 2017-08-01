Прокуратура вернула горячую воду в дома Умбы

УМБА/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – «КолАтомЭнергоСбыт» в конце июля ввёл полное ограничение режима потребления электроэнергии на котельных Умбы, что привело к прекращению подачи горячей воды в несколько многоквартирных домов.
Для восстановления нарушенных прав граждан прокурор Терского района направил в суд исковое заявление с требованиями признать действия АО «АтомЭнергоСбыт» незаконными и обязать возобновить подачу электроэнергии.
Исковое заявление прокурора рассмотрено судом и удовлетворено в полном объеме. В результате принятых прокуратурой района мер жителям 18 многоквартирных домов в Умбе возобновлена подача горячей воды.
Напомним, совокупная задолженность за коммунальные услуги в Мурманской области составляет 11 млрд рублей.
Фото: Svopi.ru