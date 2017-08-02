Мурманская область попала в дорожную карту очистки Арктики

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом
«ИТ Консалтинг» объявляет ШКВАЛ СКИДОК на программные продукты «ПАРУС» «ИТ Консалтинг» объявляет ШКВАЛ СКИДОК на программные продукты «ПАРУС»
ЦКП разработал уникальное решение для рыбопромысловых и судоходных компаний ЦКП разработал уникальное решение для рыбопромысловых и судоходных компаний
Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

Глава Кольского района объяснил – почему на уборку мусора на реке Ура не выделили технику
 
 
 
 

Курсы валют 02.08.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,0438
0,2528
1 USD
Доллар США
59,8454
-0,2179
1 EUR
Евро
70,7313
0,2710
10 NOK
Норвежских крон
75,8391
0,0791
10 SEK
Шведских крон
73,9965
0,1678
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

12°
2.0 м/с
давление 756.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

 
 
 
 

Выбор редакции

Мурманская область попала в дорожную карту очистки Арктики
02 Августа 2017, 11:20
Мурманская область попала в дорожную карту очистки Арктики
Прокуратура вернула горячую воду в дома Умбы
02 Августа 2017, 10:40
Прокуратура вернула горячую воду в дома Умбы
Территориальные избиркомы приступили к регистрации кандидатов
02 Августа 2017, 09:00
Территориальные избиркомы приступили к регистрации кандидатов
Главным федеральным инспектором по Мурманской области назначен бывший петербургский следователь
01 Августа 2017, 21:20
Главным федеральным инспектором по Мурманской области назначен бывший петербургский следователь
 
 
 
 

Самое читаемое

Главным федеральным инспектором по Мурманской области назначен бывший петербургский следователь
01 Августа 2017, 21:20
Спасатели приостановили поиски на озёрах в Мурманске
01 Августа 2017, 13:40
На вылов кумжи в Мурманской области установлены ограничения
01 Августа 2017, 13:18
Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мурманского горсовета
01 Августа 2017, 16:18
Аэрофлот подвёл итоги конкурса на лучшую ливрею
01 Августа 2017, 14:37
Путин подписал закон об оплате общедомовых коммунальных услуг по счётчику
01 Августа 2017, 15:51
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Мурманская область попала в дорожную карту очистки Арктики
 
 
 
 
02 Августа 2017 года, 11:20

Мурманская область попала в дорожную карту очистки Арктики


РОССИЯ/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – Министерство природы составило план очистки Арктики от мусора, обобщив сведения региональных дорожных карт по ликвидации накопленного ущерба экологии, сообщили «Известиям» в ведомстве. В карту попали экологические планы Мурманской и Архангельской областей, Якутии и Ненецкого автономного округа.

Мурманская область предполагает на средства федерального бюджета до конца года частично ликвидировать свалку судов в Кольском заливе возле поселка Ретинское, а в 2018 очистить от загрязнения нефтепродуктами земли Министерства обороны в поселке Чан-Ручей. За счет собственных средств регион намерен рекультивировать в 2018 году свалки твердых бытовых отходов в Мурманске и Заозёрске, пометохранилища птицефабрик «Снежная» (2017 год) и «Мурманская» (2019), а до конца 2018 года очистить от нефтепродуктов участки на мысах Шавор и Мохнаткина Пахта.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды насчитал в Мурманской области шесть горячих экологических точек.

Дорожную карту Минприроды направило в Госдуму. В середине июня депутаты обратились к министру природных ресурсов Сергею Донскому с просьбой пересчитать вредные объекты в Арктике и определить средства, необходимые для их ликвидации.

«Экологическая обстановка в Арктике оценивается как напряженная. Одной из причин экологического ущерба являются последствия хозяйственной деятельности первой волны освоения Крайнего Севера, — говорится в запросе депутатов. — На сегодняшний день на арктической территории накоплено большое количество отходов, в том числе брошенный фонд разведочных скважин. Практически везде обнаружены брошенное оборудование, техника, иные устойчивые к разложению отходы».

В Госдуме не слишком рассчитывают на то, что регионы могут самостоятельно исправить экологическую ситуацию в Арктике. На основе информации, полученной от Минприроды, парламентарии собираются решить, нужно ли разрабатывать федеральную программу по софинансированию арктических экологических мероприятий.

Фото: РИА Новости/Владимир Баранов

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Мурманске отменили День физкультурника
2.
Прокуратура вернула горячую воду в дома Умбы
3.
Ремонт лестницы на улице Полярные Зори завершится на следующей неделе
4.
Samsung Pay начинает работу с картами «Мир»
5.
Нерадивые «землекопы» оставили без электроснабжения поселок Туманный
 
 
 
 
    array(1) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "29746" ["channel"]=> string(22) "/news/item/203971.html" ["comment"]=> string(538) "Добрая новость! //В Госдуме не слишком рассчитывают на то, что регионы могут самостоятельно исправить экологическую ситуацию в Арктике.// Ну извините, если так исторически сложилось, что бюджет страны у нас резко централизован, то и задачи такого уровня должны решаться за его, федеральный счёт." ["date"]=> string(19) "2017-08-02 12:39:20" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.119" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:69249081" } }
  • Добрая новость! //В Госдуме не слишком рассчитывают на то, что регионы могут самостоятельно исправить экологическую ситуацию в Арктике.// Ну извините, если так исторически сложилось, что бюджет страны у нас резко централизован, то и задачи такого уровня должны решаться за его, федеральный счёт.
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта