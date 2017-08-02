Мурманская область попала в дорожную карту очистки Арктики

02 Августа 2017 года, 11:20

РОССИЯ/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – Министерство природы составило план очистки Арктики от мусора, обобщив сведения региональных дорожных карт по ликвидации накопленного ущерба экологии, сообщили «Известиям» в ведомстве. В карту попали экологические планы Мурманской и Архангельской областей, Якутии и Ненецкого автономного округа.

Мурманская область предполагает на средства федерального бюджета до конца года частично ликвидировать свалку судов в Кольском заливе возле поселка Ретинское, а в 2018 очистить от загрязнения нефтепродуктами земли Министерства обороны в поселке Чан-Ручей. За счет собственных средств регион намерен рекультивировать в 2018 году свалки твердых бытовых отходов в Мурманске и Заозёрске, пометохранилища птицефабрик «Снежная» (2017 год) и «Мурманская» (2019), а до конца 2018 года очистить от нефтепродуктов участки на мысах Шавор и Мохнаткина Пахта.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды насчитал в Мурманской области шесть горячих экологических точек.

Дорожную карту Минприроды направило в Госдуму. В середине июня депутаты обратились к министру природных ресурсов Сергею Донскому с просьбой пересчитать вредные объекты в Арктике и определить средства, необходимые для их ликвидации.

«Экологическая обстановка в Арктике оценивается как напряженная. Одной из причин экологического ущерба являются последствия хозяйственной деятельности первой волны освоения Крайнего Севера, — говорится в запросе депутатов. — На сегодняшний день на арктической территории накоплено большое количество отходов, в том числе брошенный фонд разведочных скважин. Практически везде обнаружены брошенное оборудование, техника, иные устойчивые к разложению отходы».

В Госдуме не слишком рассчитывают на то, что регионы могут самостоятельно исправить экологическую ситуацию в Арктике. На основе информации, полученной от Минприроды, парламентарии собираются решить, нужно ли разрабатывать федеральную программу по софинансированию арктических экологических мероприятий.

Фото: РИА Новости/Владимир Баранов