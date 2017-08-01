Сдать, чтобы прожить: аналитики высчитали самые доходные города для рантье

02 Августа 2017 года, 12:15

МУРМАНСК/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – В большинстве крупных городах России достаточно сдавать квартиру внаём, чтобы обеспечить более-менее безбедное существование. Для того, чтобы получать доход, превышающий прожиточный минимум, жителям Петербурга, Сочи и Симферополя достаточно иметь «лишнюю» комнату, чтобы сдавать её в наём. В остальных 66 городах, в которых проводилось исследование, нужно иметь полноценную квартиру.

Аналитики федерального портала «Мир квартир» сопоставили величину прожиточного минимума и средние ставки аренды квартир и комнат в 69 российских городах. В 44 городах безбедное существование может обеспечить 1-комнатная квартира, ещё в 20 – 2-комнатная. Аналитики отмечают, что при прожиточном минимуме в 12,8 тысяч рублей в месяц в Мурманске приносить более-менее нормальный доход может только 3-комнатаня квартира. К слову, Заполярная столица стала единственным городом, где для обеспечения нормального дохода понадобилась самая большая жилплощадь. При том по прожиточному минимуму Мурманск в исследовании занимает пятую строчку.