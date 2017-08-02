Быстрая и качественная печать рекламных листовок в интернет-типографии Принтомат

02 Августа 2017 года, 13:26

РОССИЯ/ 2 августа - Рекламные листовки относят к наиболее демократичному и массовому виду рекламной презентации. В зависимости от пожеланий заказчика и целевой аудитории они могут быть имиджевыми или информационными, цветным или черно-белыми, напечатанными на плотной мелованной или тонкой офсетной бумаге. Используя данный вид рекламного продукта, вы сможете быстро сообщить потенциальным клиентам о сбываемой продукции и услугах, скидках, специальных предложениях или о новых поступлениях товаров. Быстрая, качественная и недорогая печать листовок может быть осуществлена в интернет-типографии Принтомат.

Почему с нами выгодно сотрудничать?

Принтомат - это не обычная, а интернет-типография, которая работает без посредников, поэтому стоимость услуг здесь будет более низкой, чем у конкурентов. Мы располагаем достаточным количеством современного оборудования, необходимого для осуществления качественной и быстрой печати заказов любых объемов.

Мы располагаем 225 пунктами выдачи в разных городах России, что существенно упрощает процесс получения заказа. Также наши клиенты могут заказать самовывоз напечатанной партии.

Оформление заказа и его оплата могут быть осуществлены в режиме онлайн, поэтому, обратившись к нам, вы сможете сэкономить свое время.

Что еще мы можем предложить?

В компании Принтомат осуществляется печать рекламных листовок по шаблону, а также по индивидуальному заказу. При желании клиенты могут воспользоваться бесплатным конструктором макетов, представленным на главной странице сайта и собственноручно создать оригинальный дизайн. Заказ может быть напечатан на глянцевой или матовой бумаге с одной и с двух сторон листовки. Также можно заказать скругление углов или биговку. Стоимость каждого отдельного заказа рассчитывается сотрудниками типографии в индивидуальном порядке.

Партнерские предложения

Помимо печати листовок мы также предлагаем клиентам партнерское предложение. Каждый желающий может создать свой интернет-магазин, осуществляющий сбыт полиграфической продукции на нашей платформе. Мы поможем создать торговый портал, а также обеспечим надежное производство, гарантируя партнерам высокое качество сбываемой продукции.

Узнать больше об особенностях оформления заказа, создании интернет-магазина и предоставлении акций можно, связавшись с представителем интернет типографии по телефону.