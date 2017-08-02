В Мурманской области прибавку получат свыше 80 тысяч работающих пенсионеров

02 Августа 2017 года, 13:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – По состоянию на 1 июля 2017 года в Мурманской области зарегистрировано 82,3 тысячи работающих пенсионеров. Об этом «Би-порту» сообщили в отделении Пенсионного фонда.

«Каждый из них имеет право на получение прибавки в соответствии с начисленными баллами», – пояснили агентству в отделении ПФ РФ по Мурманской области.

Напомним, с 1 августа работающим пенсионерам на беззаявительной основе производится перерасчёт страховой пенсии исходя из начисленных баллов. Средняя прибавка составляет чуть больше 200 рублей.