В Мурманске прошел митинг, посвященный Дню ВДВ

02 Августа 2017 года, 14:25

МУРМАНСК/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – Глава регионального парламента Сергей Дубовой принял участие в митинге, посвященном 87-й годовщине образования Воздушно-десантных войск России.

Приветствуя собравшихся, Сергей Дубовой отметил, что воины-десантники – это элита и гордость российской армии, сильные, упорные, готовые решать самую сложную задачу бойцов.

«Девиз: «Никто кроме нас!» подтвержден на деле достойной службой Отечеству, – отметил Дубовой. – Неслучайно в годы Великой Отечественной войны всем без исключения воздушно-десантным соединениям были присвоены почётные наименования «гвардейских». Мы никогда не забудем подвиг десантников, совершенный в боевых операциях в Афганистане, Чечне, Приднестровье, Югославии и многих других «горячих» точках».

Особые слова благодарности спикер адресовал ветеранам ВДВ, которые вносят достойный вклад в дело воспитания у молодежи региона патриотизма и гражданственности, чувства ответственности за судьбу Родины.

Парламентарий выразил убеждение, что молодое поколение воинов-десантников продолжит героические традиции своих предшественников, основанные на взаимовыручке, воинской доблести и верности присяге. Он пожелал всем здоровья, надёжных друзей, мирного, чистого неба над головой.

В завершение участники митинга почтили память защитников Отечества, погибших на полях сражений и ушедших из жизни в мирное время, минутой молчания и возложением цветов и венков к мемориалу «Разорванное сердце».