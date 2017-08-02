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Главная » НОВОСТИ » Представители управления Октябрьского округа осмотрели новую контейнерную площадку
 
 
 
 
02 Августа 2017 года, 14:42

Представители управления Октябрьского округа осмотрели новую контейнерную площадку


МУРМАНСК/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня в рамках еженедельной проверки работы управляющих компаний представители управления Октябрьского округа посетили двор на улице Карла Либкнехта. Недавно здесь появилась новая контейнерная площадка, оборудованная местом для сбора крупногабаритного мусора и контейнером заглубленного типа.

Проблема с хранением бытовых отходов во дворе дома №15а по улице Карла Либкнехта существовала давно. Жители пожаловались в управление округа на управляющую организацию, которая недобросовестно относилась к своим обязанностям по уборке мусора.

«Мы со своей стороны провели комплексную работу, привлекли управляющую компанию, предпринимателей, которые совместными усилиями здесь организовали новую площадку, жильцы провели общее собрание собственников, где поддержали проект, сейчас ведутся работы по благоустройству прилегающей территории», – рассказал заместитель начальника управления Октябрьского административного округа Александр Боянжу.

Сейчас, чтобы выбросить мусорный пакет, жителям близлежащих домов достаточно открыть легкую небольшую крышку. Никакого запаха, разносящегося по улице, или летающего мусора здесь больше не будет. Глубина контейнера составляет два метра. Вывоз ТБО занимает несколько минут: конструкцией предусмотрен специальный крюк, за который поднимается крышка и вынимается мешок объемом пять кубических метров. Далее этот мешок отправляется в мусоровоз, а на его место устанавливается новый.

Управление Октябрьского округа надеется, что на этот опыт обратят внимание и другие управляющие компании и напоминает, что состояние двора зависит в первую очередь от самих жильцов и их УК.

АГМ

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