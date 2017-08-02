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Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области полицейские подвели итоги операции «Надзор»
 
 
 
 
02 Августа 2017 года, 18:20

В Мурманской области полицейские подвели итоги операции «Надзор»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 августа - Сотрудники УМВД России по Мурманской области Мурманской области провели ряд оперативно-профилактических мероприя­тий по осуществлению контроля за ранее судимыми гражданами.

Операция «Надзор» проходила в июле текущего года. Целью профилактического мероприятия стала активизация работы органов внутренних дел по предупреждению правонарушений со стороны ранее судимых лиц, в том числе подпадающих под действие Федерального закона № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Кроме того, полицейские проверили лиц, состоящих под административным надзором, и осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

В работе приняли участие свыше 450 сотрудника полиции, а также сотрудники Росгвардии, территориальных уголовно-исполнительных инспекций УФСИН России по Мурманской области, представителей иных заинтересованных организаций и ведомств.

По результатам осуществленных проверок к административной ответственности привлечено 163 ранее судимых лица, из них 117 – состоит под административным надзором, 28 лиц – по формальным признакам подпадают под его действие. За нарушение обязанностей и ограничений установленных судом по ст. 19.24 КоАП РФ привлечено 93 поднадзорных лица.

На основании выявленных нарушений в судебные органы направлено 27 заявлений об установлении административного надзора и 22 заявления об установлении дополнительных ограничений.

В территориальные подразделения ФСИН России направлено 15 материалов о замене условной меры наказания на реальное лишение свободы лицам, не вставшим на путь исправления. На момент окончания операции было удовлетворено 10 таких ходатайств.

Дополнительно на профилактические учеты поставлено 84 лица, из них в отношении 17 установлен административный над­зор.

В период проведения операции сотрудниками ОВД инициативно выявлено и раскрыто 6 преступлений, совершенных лицами, состоящими под административным надзором. Из них 3 уголовных дела возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК Российской Федерации «Уклонение от административ­ного надзора», 2- по ст. 158 УК РФ «Кража».

С учетом усиления контроля со стороны сотрудников полиции за образом жизни и поведением в быту лиц, состоящих на профилактическом учете, в период проведения мероприятий значительно сократилось число допущенных ранее судимыми лицами нарушений, в том числе в части соблюдения установленных судами ограничений.

Резонансных тяжких и особо тяжких преступлений в период проведения профилактических мероприятий лицами, состоящими под административным надзором и подпадающих под его действие, допущено не было.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОДУУП и ПДН УМВД России по Мурманской области)

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