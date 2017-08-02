На «Хибины» потратят 150 миллионов рублей

02 Августа 2017 года, 15:00

КИРОВСК/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – Приступила к работе рабочая группа по созданию туристического кластера «Хибины». Первое заседание уже позади. Благодаря этой программе планируется повысить привлекательность Кировска, привлечь в город больше туристов.

Первый этап – строительство развязки на въезде в город. На это выделено 150 млн рублей. Деньги поступают из муниципального, регионального и федерального бюджетов. Запланировано построить полноценную объездную дорогу, которая будет дублировать основную и пройдет вокруг Кировска.

На данный момент готовится заявка на 2019 год, которая позволит дать старт федеральной целевой программе по туризму. Как рассказала министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова, вполне возможно, что для кластера «Хибины» будет использован какой-то другой объект инфраструктуры, транспортный или социальный.