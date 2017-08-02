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Главная » НОВОСТИ » Десантный отряд Северного флота проводит тренировки в Баренцевом море
 
 
 
 
02 Августа 2017 года, 15:20

Десантный отряд Северного флота проводит тренировки в Баренцевом море


СЕВЕРОМОРСК/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – Большие десантные корабли Северного флота приступили к отработке взаимодействия в составе десантного отряда в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

В состав десантного отряда вошли большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец».

«В течение суток экипажи кораблей отработают совместное маневрирование, организацию охраны и обороны отряда кораблей на переходе морем, задачи противоминного обеспечения, а также подготовку к проведению высадки морского десанта на необорудованное побережье», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе СФ.

Накануне большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский» в губе Грязная осуществили погрузку техники и личного состава отдельной бригады морской пехоты Северного флота, принимавшую участие в тактическом эпизоде боя за высадку, который был показан в Североморске в День Военно-морского флота России.

В ходе перехода морем к пункту постоянной дислокации личному составу еще предстоит отработать высадку боевой техники из твиндеков корабля на необорудованное побережье способом «на упор» со снятием временных нормативов.

Морская десантная подготовка является одним из основных элементов боевой подготовки морских пехотинцев и экипажей десантных кораблей, позволяющая отработать слаженность действий и тактику при доставке морского десанта в район высадки на необорудованное побережье.

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