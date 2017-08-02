К декабрю ПЭБ «Академик Ломоносов» будет готов к буксировке в Мурманск

02 Августа 2017 года, 15:37

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – На «Балтийском заводе - Судостроение» по заданию «Ростатома» завершается строительство уникального плавучего энергетического блока (ПЭБ) «Академик Ломоносов», сообщает НИА.

«Это первый и единственный в мире плавучий энергетический блок, который сегодня строится. В настоящее время идут испытания всех систем. К 30 ноября 2017 года «Академик Ломоносов» будет готов к буксировке в город Мурманск, а затем к месту работы и подключен к береговой инфраструктуре, сооружаемой в порту Певек Чукотского автономного округа», – рассказал главный строитель ПЭБ Александр Ковалев.

К слову, Норвегия обеспокоена планируемой транспортировкой плавучей атомной теплоэлектростанции вдоль скандинавского побережья.

По словам Ковалева, судно имеет длину 140 метров, ширину 30 метров, высота надводного борта составляет 10 метров, посадка 5,7 метров, водоизмещение – 21,58 тысяча тонн. Мощность выдачи электроэнергии 72 МВт. Станция будет оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые разрабатывает, изготавливает и поставляет АО «ОКБМ Африкантов».

Строительство ПЭБа идет уже пять лет. Договор с Балтийскими заводом был заключен «Ростатомом» в конце 2012 года. Плановый срок окончания работ – ноябрь 2017 года. Швартовые испытания были пройдены в июле 2016 года

На судне будет работать порядка 90 человек, по 30 человек за вахту. На борту есть все необходимое для отдыха экипажа: благоустроенные 1-2 местные каюты, в том числе спортзал, библиотека.

Представитель заказчика отметил, что завод на сегодняшний день строит судно по всем федеральным нормам и правилам использования атомной энергии в России. Но для ПЭБа предъявляются более жесткие требования, чем к наземным АЭС. Здесь добавлено в 1,5 раза больше систем безопасности.