30 боеприпасов времён войны обнаружены у КПП в посёлке Титовка

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – В районе КПП, расположеном в районе населённого пункта Титовка обнаружены боеприпасы.
«В районе КПП Титовка (на удалении 2 км в лес) обнаружены 30 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В месте обнаружения снарядов выставлено оцепление, подана заявка на уничтожение», – сообщили «Би-порту» в оперативных службах.
Ранее в Семёновском озере обнаружили авиационную бомбу времён войны. Её уничтожили непосредственно в озере, так как имела большую степень коррозии и была непригодна для транспортировки.