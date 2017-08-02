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Главная » НОВОСТИ » Мурманчане голосуют за возвращение барка «Седов»
 
 
 
 
02 Августа 2017 года, 16:50

Мурманчане голосуют за возвращение барка «Седов»


МУРМАНСК/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – Мурманчане в апреле создали петицию за возвращение барка «Седов» обратно в Мурманск. На данный момент её подписали чуть более 160 граждан.

«Здравствуйте, прошу, помогите, пожалуйста. Верните наш Барк «Седов» в Мурманск, потому что это символ нашего города. Он нам очень дорог. Помогите, пожалуйста, очень вас просим!», – говорится в петиции, адресованной Владимиру Путину.

В апреле барк «Седов» был передан в оперативное управление Калининградского государственного технического университета. В пресс-службе МГТУ сообщили, что такой шаг был обусловлен оптимизацией расходов.

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