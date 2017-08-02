Полиция Мурманска разыскивает пропавшего без вести местного жителя

02 Августа 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 2 августа - Отделом полиции №3 УМВД России по г. Мурманску разыскивается пропавший без вести Капитонов Максим Эдуардович, 24.12.1993 года рождения, который ушел из дома 20 июля 2017 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По оперативным данным, мурманчанин мог уехать в Москву на поезде.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 173 см, худощавого телосложения, волосы темные.

Был одет: болоньевая серо-синяя куртка до середины бедра, синие джинсы, кроссовки серо-салатового цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Капитонова Максима Эдуардовича, просьба сообщить в отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску по телефонам: 8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть), 40-60-89 (группа розыска) либо в отряд ППД «МурманСпас» по телефонам: 8-811-311-70-20, 8-811-339-89-41.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП №3 УМВД России по г. Мурманску)