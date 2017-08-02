Сотрудники «Русской Арктики» отправились спасать остров Алджера

02 Августа 2017 года, 17:50

РОССИЯ/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – Вчера из Мурманска на Землю Франца-Иосифа вышел атомный ледокол «50 лет Победы». На борту вместе с туристами, которые в ходе круизного рейса посетят Северный полюс и Землю Франца-Иосифа, находятся экспедиционная группа сотрудников национального парка «Русская Арктика». Ледокол доставит их на остров Алджера (ЗФИ), где им предстоит провести историческое исследование на месте зимовья американской экспедиции Эвелина Болдуина (1901-1902 гг.).

Сейчас памятник разрушается. Он находится на берегу, который подвержен сильной эрозии под воздействием прибойной волны. По словам руководителя экспедиции, начальника отдела сохранения историко-культурного наследия парка Евгения Ермолова, необходимо срочно выполнить максимально полное описание объекта и сбор предметов, представляющих историческую ценность, с поверхности земли в зоне обрушения берега, пока без археологических раскопок.

«Археологические раскопки, конечно, на острове Алджера необходимы. Но в связи с труднодоступностью острова и сложностью организации работ в Арктике на этот сезон мы запланировали рекогносцировочные исследования, – сообщил Ермолов. – Нам необходимо собрать материалы для дальнейшей – уже на материке – подготовки проекта реконструкции памятника истории, которым, несомненно, является зимовье экспедиции Болдуина».

По словам Евгения Ермолова, значимость исторического объекта на острове Алджера заключается в том, что это наиболее сохранившийся до наших дней памятник эпохи первооткрывателей Земли Франца-Иосифа.

В течение двух недель четверо сотрудников национального парка «Русская Арктика» будут жить и работать на необитаемом острове во временном полевом лагере.

Фото: Евгений Ермолов