В плавцехе Кольской ГМК построен корпус крановой эстакады

02 Августа 2017 года, 19:23

НИКЕЛЬ/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – В плавильном цехе Кольской ГМК завершился этап строительных работ по проекту создания крановой эстакады. Она позволит оптимально эксплуатировать подъемно-транспортное оборудование цеха, и, в первую очередь, избежать невынужденных простоев.

Три мостовых крана, которые используют в главном пролете цеха никельские металлурги, предназначены для загрузки материалов в конвертеры и розлива полученного после плавки файнштейна. В соответствии с техническими нормами, каждый кран ежемесячно должен пройти три процедуры технического обслуживания и один раз в квартал встать на текущий ремонт. Однако существующая схема их расположения создает неудобства. В частности, средний кран при перемещении в ремонтную зону блокирует один из крайних кранов, «выключая» его из технологических процессов.

Проект создания крановой эстакады нацелен на решение этой проблемы. Сама эстакада представляет собой пристройку к основному корпусу конвертерного отделения высотой 34 метра, шириной 30 и длиной 31,9 метр. Её размеры позволят одновременно направлять в ремонтную зону все три крана. А установленные на эстакаде четыре лебедки переподъема грузоподъемностью в 20 тонн каждая будут способны приподнимать над рельсовыми путями один кран, чтобы выпустить в рабочий пролет два других.

«Фактически в цехе впервые появится специализированное рабочее место ремонта кранов, – отмечает главный инженер плавильного цеха Кольской ГМК Олег Климук. – Таким образом мы рассчитываем повысить эффективность эксплуатации и обслуживания кранового хозяйства, и исключим возможность влияния регламентных работ по кранам на ритмичную работу цеха».

В ближайшее время начнутся работы по монтажу оборудования эстакады: помимо лебедок там будут установлены четыре поворотные кран-балки грузоподъемностью 3,2 тонн и два тельфера грузоподъемностью 5 тонн для ремонта кранов. На реализацию этого проекта Кольская ГМК направляет более 120 млн рублей.