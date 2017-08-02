Розничная торговля спиртсодержащей продукцией крепостью более 28% приостановлена

02 Августа 2017 года, 18:10

РОССИЯ/ 2 августа/ БИ-ПОРТ – Главный государственный санитарный врач России Анна Попова приняла постановление от 6 июля «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами».

Причина подписания такого документа – частые случаи массового острого отравления людей спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе со смертельными исходами. Например, в Иркутской области более 100 жителей отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник», содержавшим метиловый спирт. В Мурманской области за 2015 год и девять месяцев 2016 года от отравления метанола умерло четыре человека.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить на 90 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукцией, а также спиртосодержащей продукцией с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление) с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции, осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра готовой продукции, установленной приказом Минфина России от 11.05.2016.