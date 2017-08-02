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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Глава Североморска Александр Абрамов сегодня сложит полномочия
 
 
 
 
03 Августа 2017 года, 08:30

Глава Североморска Александр Абрамов сегодня сложит полномочия


СЕВЕРОМОРСК/ 3 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Североморске состоится внеочередное заседание Совета депутатов, на котором будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий главы ЗАТО город Североморск Александра Абрамова.

На этом же заседании депутат предстоит рассмотреть вопрос о председателе Городского совета ЗАТО. Как удалось выяснить «Би-порту», на место главы рассматривается несколько кандидатур, среди которых нынешняя глава администрации Североморска Ирина Норина. Однако окончательное решение еще не принято.

Александр Абрамов был вновь избран председателем совета депутатов ЗАТО Североморск после выборов в 2015 году.

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