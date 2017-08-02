Погода в регионе: циклон прольёт дожди

03 Августа 2017 года, 09:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 августа/ БИ-ПОРТ – В ближайшие дни погоду региона будет определять циклон, смещающийся с Прибалтики на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается северо-восточный ветер, местами дождь, преобладающая температура воздуха ночью +6...+11°, днем +10...+14°, на юге области до +18°.

В Мурманске сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный 2-5 м/с. Воздух прогреется до +13°.

«Ветер в Мурманске сменился на северный, похолодало. В течение дня ветер усилится, а температура будет колебаться в пределах 10-11 градусов», – сообщает паблик «Погода в Мурманске».