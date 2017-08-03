В российских регионах рассматривается введение нового формата общения с избирателями

03 Августа 2017 года, 10:49

РОССИЯ/ 3 августа/ БИ-ПОРТ – Действующие губернаторы активно включились в работу по организации «прямых линий», пишут «Известия». В ряде субъектов руководители даже скорректировали привычный формат: помимо общения в радио- и телеэфирах, они стали использовать интернет-площадки и социальные сети.

По данным Экспертного института социальных исследований, в июле этого года «прямые линии» уже провели губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Хакасии Виктор Зимин, а также врио губернаторов Карелии и Марий Эл Артур Парфенчиков и Александр Евстифеев. Еще в трех регионах эта идея обсуждается.

Впервые формат «прямой линии» был опробован 24 декабря 2001 года, когда Владимир Путин более двух часов отвечал на вопросы граждан в прямом эфире. Тогда же глава государства подчеркнул, что «прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество».

В апреле 2016 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков публично поддержал губернаторов, которые намерены провести «прямые линии», назвав этот формат полезным. С ним согласна и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заметившая, что такая инициатива должна исходить не от федерального центра, а от самих глав субъектов.

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев заявил, что никаких прямых указаний из Кремля об обязательном введении формата «прямых линий» врио губернаторов «не поступало». Кроме того, «этот жанр подходит не для всех»: кто-то умеет хорошо общаться на камеры, кто-то — нет.

«У многих губернаторов есть свои форматы прямого общения. Сейчас это решили сделать в формате, используемом президентом, но не факт, что получится. Не факт, что все проблемы будут решены. Губернатор должен выбирать собственный формат, а не просто слепо копировать главу государства», — пояснил он.

По словам руководителя региональных проектов ЭИСИ Андрея Колядина, «изрядная часть губернаторов редко выходит из своего кабинета», однако, именно прямое общение — «глоток свежего воздуха для людей и глоток правды для губернатора». Эксперт также отметил и существенное отличие «прямой линии» от традиционных пресс-конференций.

Глава Мурманской области Марина Ковтун ведет аккаунт в Твиттере, а в 2015 году она проводила «прямую линию» в редакции газеты «Комсомольская правда».

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин