Плодоовощная продукция подешевела почти на 4%

03 Августа 2017 года, 11:42

РОССИЯ/ 3 августа/ БИ-ПОРТ – За период с 25 по 31 июля 2017 индекс потребительских цен, по оценке Росстата , составил 99,9%, с начала июля – 100,3%, с начала года – 102,6% (июль 2016: в целом за месяц – 100,5%, с начала года – 103,9%).

За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,7%, в том числе на капусту белокочанную – 14,3%, картофель – 7,3%, помидоры – 6,2%, морковь – 5,4%.

Яйца куриные стали дешевле на 1,2%, куры, масло подсолнечное, мука, крупа гречневая и пшено – на 0,2-0,6%. Одновременно цены на сахар-песок выросли на 0,7%, говядину, свинину, баранину, колбасу вареную, маргарин, хлеб, рис, вермишель и конфеты шоколадные – на 0,1-0,2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%. Напомним, по результатам мониторинга регионально УФАС за прошедшую неделю только один продавец поднял цены на топливо.