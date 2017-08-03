День ВДВ в Мурманске прошёл без происшествий

МУРМАНСК/ 3 августа/ БИ-ПОРТ – Празднование Дня воздушно-десантных войск в Заполярной столице прошло без происшествий. Об этом «Би-порту» сообщили в региональном УМВД.
«Всего в концерте-митинге приняло участие 200 человек. Безопасность мероприятия обеспечивали 46 сотрудников органов охраны общественного порядка и 10 сотрудников Росгвардии», – пояснила руководитель пресс-службы Марина Шихова.
Напомним, введение дополнительных мер по усилению охраны общественного порядка в День ВДВ не планировалось.