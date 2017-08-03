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Главная » НОВОСТИ » КНЦ РАН будет Федеральным исследовательским центром
 
 
 
 
03 Августа 2017 года, 12:40

КНЦ РАН будет Федеральным исследовательским центром


РОССИЯ/ 3 августа/ БИ-ПОРТ – Руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков 26 июля подписал приказ №465 «О реорганизации Федерального государственного бюджетного учреждения науки Кольского научного центра Российской академии наук».

Согласно этому документу, реорганизация ФГБУН КНЦ РАН пройдет в форме присоединения к нему шести Федеральных государственных бюджетных учреждений науки: Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева КНЦ РАН, Геологического института КНЦ РАН, Горного института КНЦ РАН, Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, Института экономических проблем им. Г. П. Лузина КНЦ РАН, Института информатики и математического моделирования технологических процессов КНЦ РАН.

После завершения мероприятий по реорганизации ФГБУН КНЦ РАН будет полностью именоваться как Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии наук».

В ФГБУН КНЦ РАН образована комиссия по реорганизации учреждения, в состав которой включены руководители присоединяемых институтов. Возглавил комиссию член-корреспондент РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор Сергей Кривовичев. На сегодняшний день в Кольском научном центре разрабатывается план мероприятий по его реорганизации.

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