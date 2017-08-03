На старейших котельных Мурманска и Колы восстановят маркировочную окраску дымовых труб

03 Августа 2017 года, 13:17

КОЛА/ 3 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманске и Коле на двух старейших котельных восстановят маркировочную окраску дымовых труб. В соответствии с правилами эксплуатации дымовых труб и федеральными авиационными правилами, на объектах обновят белый и красный сигнальные цвета.

На сегодняшний день работы стартовали в Коле на Каменном острове. Подготовительные мероприятия – зачистка, оштукатуривание, восстановление покрытия и нанесение защитного слоя – уже завершены, в настоящий момент рабочие занимаются покраской. Фронт работ – дымовая труба высотой в 90 метров и площадью почти в 1,5 тысячи квадратных метров.

Энергетики убедительно просят жителей не парковать автотранспорт на близлежащей территории, так как возможно рассеивание краски в радиусе до 300 метров. Ранее такая ситуация уже возникала – при проведении покрасочных работ в центре Мурманска ветром распылило распылило не близстоящие автомобили.

Время проведения работ зависит от погодных условий, ориентировочный срок окончания – 6 августа этого года. Следующими объектами станут две дымовые трубы котельной «Северная» в Мурманске.