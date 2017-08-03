Александровцев приглашают обсудить благоустройство территории ЗАТО

03 Августа 2017 года, 13:55

ПОЛЯРНЫЙ/ 3 августа/ БИ-ПОРТ – В Полярном 24 августа состоятся публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории ЗАТО Александровск.

Заявки на участие в публичных слушаниях, замечания и предложения по обсуждаемому вопросу подаются гражданами России, постоянно проживающими на территории ЗАТО Александровск и обладающими активным избирательным правом, в письменном виде, и принимаются до 17:00 18 августа по адресу: 184682, Мурманская область, Снежногорск, ул. Флотская, 9, каб. №308.

Начало слушаний в 15:00 по адресу: ул. Советская, д. 8 (Совет депутатов ЗАТО Александровск).