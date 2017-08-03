Впервые за 10 лет в Кировске отмечена положительная миграционная составляющая

03 Августа 2017 года, 14:54

КИРОВСК/ 3 августа/ БИ-ПОРТ – За пять месяцев 2017 года количество выехавших из Кировска составило 479 человек, что на 30 человек (или на 5,9%) меньше аналогичных показателей прошлого года. За тот же период текущего года прибыло 536 человек, что на 50 человек (или на 10,3%) превышает данные аналогичного периода прошлого года.

В целом миграционный приток за этот период составил 57 человек. Расчетный коэффициент миграционного прироста за пять месяцев составил + 4,74%. Положительная миграционная составляющая не отмечалась с 2007 года.

С января по май 2017 года коэффициент рождаемости (в годовом исчислении) составил 9,7 на 1000 населения, что ниже на 0,7 п.п. аналогичного показателя прошлого года. Коэффициент смертности – 14,3 на 1000 населения, что ниже на 1,5 п.п. аналогичного показателя прошлого года. Коэффициент естественной убыли населения составил -4,6 человек на 1000 населения, сокращение по отношению к прошлогоднему показателю составило 1,0 п.п.

В итоге численность населения на 1 июня составила 28,865 тысяч человек, что на два человека (или на 0,01%) больше, чем по состоянию на начало текущего года.

В целом по Кировску объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в фактических отпускных ценах за I полугодие 2017 года составил 35 337,1 млн рублей, что составляет 17,3% от общего объема отгруженных товаров собственного производства по Мурманской области за указанный период.

По данным Мурманскстата в Кировске финансовый результат деятельности (прибыль за минусом полученных убытков) крупных и средних организаций города по состоянию на 1 июля имеет положительное сальдо и составил 13 134,5 млн рублей, что на 13 570,8 млн рублей (или на 51,8%) меньше соответствующего периода прошлого года.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы по состоянию на 1 июля общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировске составляло 697 единиц, в том числе 187 юридических лиц и 510 индивидуальных предпринимателей. За период с начала 2017 года в реестр были включены сведения о вновь созданных 10 юридических лицах и 63 индивидуальных предпринимателях.

Среднемесячная номинальная заработная плата по Кировску за пять месяцев 2017 года составила 62 850 рублей. Снижение показателя по отношению к аналогичному периоду 2016 года составило 2816 рублей (или 4,5 %). Среднемесячная заработная плата здесь выше, чем в среднем по Мурманской области (55022 рублей), на 7 828 рублей или на 14,2%.

Расчетная численность экономически активного населения города, включая сельские населенные пункты, по состоянию на 1 мая 2017 составила 16,67 тысяч человек. В Центр занятости населения за I полугодие обратились 954 человека, что на 11 % меньше, чем за соответствующий период прошлого года – 1 072 человека. При содействии службы занятости трудоустроено 500 человек.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, по состоянию на 30 июня 2017 составила 457 человек, что меньше уровня соответствующего периода прошлого года на 147 человек (или на 24,3%). Уровень официально регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения на 30 июня составил 2,7%, что на 0,9 п.п. меньше аналогичного периода прошлого года.

Фото: SKISTOP.RU