Мурманск: прогноз отключений на 4 августа

03 Августа 2017 года, 19:27

МУРМАНСК/ 3 августа - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 августа.

С 08.00 25.07.2017 до 24.00 07.08.2017 остановка Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома

С 08.00 26.07.2017 до 24.00 08.08.2017 полная остановка котельной «п. Роста» - 114 домов

С 08.00 01.08.2017 г. до 24.00 14.08.2017 остановка Угольной котельной (Смирнова,16,20,22) - 3 дома

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00 ул. Капитана Буркова, 34, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51а

ул. Карла Маркса 23/51, 25, 25а

ул. Полярные Зори 50, 52, 58, 60

08.30 – 17.00 ул. Бондарная, 28, 32, 34, 7а

09.00 – 16.00 ул. Зои Космодемьянской, 23, 25

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.